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Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

07.09.2019 11:14 Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi
Gümrük muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan gelen yabancı plakalı bir otomobili riskli değerlendirdi ve aracı x-ray taramasına sevk etti.
Aracın tabanında saptanan şüpheli yoğunluk üzerine, narkotik dedektör köpeklerle detaylı arama yapıldı.
Aracın ön ve arka koltuklarının altında yapılmış özel bölmede 39 paket bulundu.
Paketlerdeki 73 kilogram Afyon sakızının, piyasa değerinin 2 milyon 850 bin lira olduğu belirlendi.

Gürbulak, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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