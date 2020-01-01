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Gürbulak'ta yeni yılın ilk saatlerinde 86,5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi.

01.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:14 Gürbulak'ta yeni yılın ilk saatlerinde 86,5 kilogram uyuşturucu yakalandı
Gümrük Kapısı'nda yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, İran'dan Türkiye'ye gelen İran uyruklu kişinin kullandığı tır "riskli" olarak değerlendirildi.
X-ray taramasında yakıt deposunda şüpheli yoğunluk gözlemlenen araç, arama hangarına alındı.
Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı fiziki aramada, tırın yakıt deposundaki gizli bölmede piyasa değeri 17 milyon lira olan 86,5 kilogram eroin olduğu tespit edildi.
Tır şoförü gözaltına alınırken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Gürbulak, Güncel

Kaynak: AA

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