Gürbüz Öztürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GÜMÜŞHANE TORUL belediye başkan adayı olan Gürbüz Öztürk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GÜMÜŞHANE TORUL ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Gürbüz Öztürk isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GÜMÜŞHANE TORUL adayı Gürbüz Öztürk kimdir? BTP GÜMÜŞHANE TORUL adayı Gürbüz Öztürk yüzde kaç oy aldı?

Gürbüz Öztürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GÜMÜŞHANE TORUL belediye başkan adayı olarak gösterilen Gürbüz Öztürk TORUL ilçesinde % 0,40 oranında oy almıştır. TORUL ilçesinde % 0,40 oranında oy olan Gürbüz Öztürk adlı BTP adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

GÜMÜŞHANE TORUL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.