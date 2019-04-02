Gürcan Tez Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİLECİK YENİPAZAR belediye başkan adayı olan Gürcan Tez isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİLECİK YENİPAZAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Gürcan Tez isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİLECİK YENİPAZAR adayı Gürcan Tez kimdir? BTP BİLECİK YENİPAZAR adayı Gürcan Tez yüzde kaç oy aldı?

Gürcan Tez Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİLECİK YENİPAZAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Gürcan Tez YENİPAZAR ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. YENİPAZAR ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Gürcan Tez adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

BİLECİK YENİPAZAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.