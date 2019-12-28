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Gürçayır'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Şarkışla'ya bağlı Gürçayır beldesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

28.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:50 Gürçayır'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi
'ya bağlı beldesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri yararına kermes düzenlendi.
Okulun çok amaçlı salonundaki kermesin açılışına, Kaymakam Mehmet Erdem, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy ve vatandaşlar katıldı.
İlgi gören kermesin öğrenciler yararına gerçekleştirildiğini belirten Gürçayır İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Soytürk, emeği geçen okul aile birliğine ve destek veren herkese teşekkür etti.

Şarkışla, Gürçayır, Güncel

Kaynak: AA

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