16 Kasım 2018, 10:59
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Gürcistan'a Kaçırılmak İstenen 2 Bin 40 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Gürcistan

ARTVİN'de durdurulan bir yolcu otobüsünde çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 40 parça tarihi eser ele geçirildi.

ARTVİN'de durdurulan bir yolcu otobüsünde çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 40 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili F.T. gözaltına alındı. 

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Kayseri'den Artvin'e seyir halindeki bir firmaya ait yolcu otobüsünü Arhavi ilçesi sınırlarında durdurdu. Jandarma ekipleri, yolculardan F.T'nin (38) üzerinde ve çantalarında arama gerçekleştirdi. Aramada, çeşitli dönemlere ait 1442 adet sikke ile 598 adet obje olmak üzere toplam 2 bin 40 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin Sarp Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan'a kaçırılmak istendiği düşünülüyor. Olayla ilgili F.T. gözaltına alındı. - Artvin Jandarma,Gürcistan,Artvin
16 Kasım 2018 Cuma 10:59