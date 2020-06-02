Gürcistan'a yasa dışı yollarla giren 9 Türk gözaltına alındı

Gürcistan'a yasa dışı yollarla girdikleri iddia edilen 9 Türk'ün gözaltına alındığı bildirildi.

02.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:50
Gürcistan'a yasa dışı yollarla girdikleri iddia edilen 9 Türk'ün gözaltına alındığı bildirildi.
Gürcistan Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Batum kentinde iki adrese yapılan baskında, 9 Türk vatandaşının gözaltına alındığı ve evlerinde yapılan aramalarda 4 silahın ele geçirildiği belirtildi.
Gürcistan basını, Batum'da gözaltına alınanların Türkiye'de aranan ve Gürcistan'a kaçtığı bilinen Binali Camgöz ile suç ortakları olduğunu iddia etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Gürcistan'a kaçtığı belirtilen Binali Camgöz liderliğindeki yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
İddianamede, Camgöz'ün Ağustos 2019'da Gürcistan'ın Batum şehrine gittikten sonra oradan örgüt mensuplarına verdiği talimatlarla örgüt eylemlerine hız kazandırdığı belirtilmişti.
Camgöz'ün talimatları ile "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs" suçlarının örgüt elemanları tarafından, emir komuta zinciri içinde işlendiğinin ifade edildiği iddianamede, alacak tahsili ic¸in de baskı, cebir ve s¸iddet eylemlerinin gerc¸ekles¸tirildiği öne sürülmüştü. Gürcistan’a yasa dışı yollarla giren 9 Türk gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Gürcistan, Batum, Güncel, Haber

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