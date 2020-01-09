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Gürcistan Başbakanı Gaharia: "Uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz"

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gaharia, Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin "Uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyor ve analiz ediyoruz" açıklamasında bulundu.

09.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:54Gürcistan Başbakanı Gaharia:
Başbakanı Giorgi Gaharia, Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin "Uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyor ve analiz ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gaharia, son günlerde Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin hükümet toplantısında konuştu. Olayları yakından takip ettiklerini söyleyen Gakharia, güvenlik nedeniyle Gürcistan'ın tüm yetkili makamlarının ve Dışişleri Bakanlığının diğer ülkelerle yakın temasta olduğunu bildirdi. Gürcü Başbakan, "Bölgede yaşanan sürecin tehlikelerini tam araştırmak için çeşitli ülkelerle birlikte çalışıyor ve analiz ediyoruz" dedi. Başbakan Gaharia ayrıca Orta Doğu'daki gerginlikleri ele almak için barışçıl diyalog ve aktif diplomasiye karşı başka alternatif olmadığını belirterek, bölgedeki gerginliğin hem güvenlik hem de açısından büyük bir sorun olduğuna vurgu yaptı. - TİFLİS

Orta Doğu, Gürcistan, Hükümet, Politika

Kaynak: İHA

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