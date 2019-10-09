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Gürcistan Başbakanı Gakharia, Azerbaycan'da

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, resmi ziyarette bulunmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

09.10.2019 13:32Gürcistan Başbakanı Gakharia, Azerbaycan'da
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, resmi ziyarette bulunmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Başbakan seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştiriyor. Başbakan Gakharia, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan'da bir dizi toplantılar gerçekleştirecek Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek.

Başbakan Gakharia, Azerbaycan'dan sonra Ermenistan'ı ve daha sonra Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Gakharia 8 Eylül'de göreve başlamıştı. - BAKÜ

Azerbaycan, Gürcistan, Bakü, Politika

Kaynak: İHA

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