Gürcistan Başbakanı Gakharia: "Gürcistan'da Korona virüs salgını yayılıyor"
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, "Gürcistan'da Korona virüs salgını giderek yayılıyor" dedi.
17.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:11
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, "Gürcistan'da Korona virüs salgını giderek yayılıyor" dedi.
Gürcistan'da Korona virüs salgının giderek yayıldığını belirten Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkede korona virüsü salgını giderek yayılıyor. Bu da enfeksiyon sayısının artacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
İlk korona virüse yakalanan kişinin iyileştiğin belirten Gakharia, "İyi haber şu ki Korona virüse bulaşan ilk kişi iyileşti ve taburcu edildi. Bu nedenle sağlık personeline teşekkür etmeliyiz. Ama yine de rahat olamayız. Salgına doğru gidiyoruz. Her şeyden önce sağlık sistemimiz buna hazır olmalı" diye konuştu
Gürcistan'da şu ana kadar tespit edilen korona virüsü vaka sayısı 34'e yükselirken, karantinada bulunan kişi sayısı ise bin 8 olarak açıklandı. - TİFLİS
Gürcistan'da Korona virüs salgının giderek yayıldığını belirten Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkede korona virüsü salgını giderek yayılıyor. Bu da enfeksiyon sayısının artacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
İlk korona virüse yakalanan kişinin iyileştiğin belirten Gakharia, "İyi haber şu ki Korona virüse bulaşan ilk kişi iyileşti ve taburcu edildi. Bu nedenle sağlık personeline teşekkür etmeliyiz. Ama yine de rahat olamayız. Salgına doğru gidiyoruz. Her şeyden önce sağlık sistemimiz buna hazır olmalı" diye konuştu
Gürcistan'da şu ana kadar tespit edilen korona virüsü vaka sayısı 34'e yükselirken, karantinada bulunan kişi sayısı ise bin 8 olarak açıklandı. - TİFLİS
Kaynak: İHA
Manşet
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