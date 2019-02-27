Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili Azerbaycan'da

Kaynak: İHA

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.Sabah saatlerinde Azerbaycan'a gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili'ni, Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nadir Hüseyinov karşıladı. İki gün sürecek Bakü ziyaret kapsamında Zurabishvili'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi bekleniyor.Zurabishvili, temasları kapsamında Başbakan ve Parlamento Başkanı ile de görüşecek. - BAKÜ