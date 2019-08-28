Haberler» Dünya» Haber

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: Gürcistan Avrupa'yı seçti

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Abhazya'daki cumhurbaşkanlığı seçimini ve Gürcistan'ın Rusya ve Avrupa ile ilişkilerini euronews'e değerlendirdi

28.08.2019 18:15 Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: Gürcistan Avrupa'yı seçti
Gürcistan'ın kuzeybatısındaki Abhazya, geçtiğimiz hafta sonu cumhurbaşkanını seçti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, euronews'e özel verdiği mülakatta Abhazya'daki bu seçimi Gürcistan'ın ulusal egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi. Gürcistan'ın yüzünü Avrupa'ya çevirdiğini vurgulayan Zurabişvili, tüm engellere karşın Avrupa yolunda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti. Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Zurabişvili, Rusya'nın tutumunu değiştirmesi koşuluyla komşularıyla diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Anelise Borges, euronews: Venezuela, Nikaragua, Suriye ve tabii ki Rusya gibi bazı ülkeler dışında uluslararası kamuoyu Abhazya'yı Gürcistan'ın bir parçası olarak tanıyor ve bağımsız bir devlet olarak görmüyor. Bu elbette bir sorun. Abhazya ve Güney Osetya, oldukça güçlü olan komşunuz Rusya ile ilişkilerinizdeki ana sorunlardan biri. İki ülke arasındaki kısa ancak bedeli oldukça ağır olan savaşın üzerinden 10 yıl geçti. Yapılan seçim hakkındaki görüşlerinizi ve bu iki tartışmalı bölgedeki politikanızı biraz anlatır mısınız?
Euronews.com'da Görüntüle

Cumhurbaşkanı, Gürcistan, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
18:45   Video | Canlı yayında siyahi iş arkadaşını gorile benzetti, tepkiler üzerine ağlayarak özür diledi
18:45   ABD'ye vize başvurusunda hangi sosyal medya hesaplarının bildirilmesi isteniyor?
18:33   Küba'da çocukların traktör römorkundaki havuz keyfi
18:18   Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: Gürcistan Avrupa'yı seçti
18:15   Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: Gürcistan Avrupa'yı seçti
17:42   İspanya'daki geleneksel festivalde 145 ton domates havada uçuştu
17:42   İngiltere'de düzenlenen otomobille uzun atlama yarışları renkli görüntülere sahne oldu