01.07.2019 18:55
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Gürcistan'da 2. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Atölyesi Festivali

Gürcistan

Gürcistan'ın Ahıska kentinde 2. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Atölyesi Festivali düzenlendi.

Gürcistan 'ın Ahıska kentinde 2. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Atölyesi Festivali düzenlendi.
Gürcistan Halk ve Uygulamalı Sanatlar Müzesi ile Gürcistan El Sanatları Derneğince tarihi Rabati Kalesi'nde yapılan festivale, Türkiye , Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan , Özbekistan, Fransa, Ermenistan, Gürcistan, İspanya ve Litvanya 'dan toplam 150 el sanatları uzmanı katıldı. Etkinlikte, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de yer aldı.
Festivalin açılışında, Samtskhe Javakheti Vali Yardımcısı Zurab Khaçidze, Ahıska Beledye Başkanı Zaza Melikidze, Tiflis YEE Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel , Ahıska Kültür Ofisi Müdürü Zaza Tamaraşvili, Gürcistan El Sanatları Derneği Başkanı İrina Mania ve ABD'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID Tiflis Ofisi Başkanı Peter Webler hazır bulundu.
Gürcistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Ahıska Belediyesi ile Gürcistan'ın Samtskhe-Javakheti Valiliği ve USAID'ın desteklediği festivalde, ahşap oyma, halı dokuma, taş işleme, takı tasarımı, demir işleme, çini, seramik, çömlek, keçe, ebru ve bez bebek ürünleri sergilendi ve atölye çalışmaları yapıldı.
Hacivat-Karagöz ustası Hayali Suat Veral ve Türkiye'nin ilk kadın Hacıvar-Karagöz sanatçısı Merve İlken tarafından Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelenerek, atölye çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Gürcistan , Litvanya , Türkiye , Güncel

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