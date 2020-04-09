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-Gürcistan'da 9 Nisan kurbanları anıldı

-Gürcistan'da 9 Nisan kurbanları anıldı Gürcistan'da, 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler 31. yılında başkent Tiflis'te anıldı.

09.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:25
- Gürcistan 'da 9 Nisan kurbanları anıldı
TİFLİS - Gürcistan'da, 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler 31. yılında başkent Tiflis'te anıldı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ederken, Gürcistan'da 21 Nisan tarihine kadar ülke genelinde OHAL ve karantina ilan edildi. Bugün öğle saatlerinde Başbakan Giorgi Gakharia, başkent Tiflis'in merkezi Rustaveli Caddesi'nde 9 Nisan 1989 yılında bağımsızlık için düzenlenen miting sırasında Sovyet ordusu tarafından müdahale edilmesi ile hayatını kaybeden 21 göstericinin anıtını ziyaret ederek, laleler bıraktı. Başbakan, dini geleneklerine göre mum yakarak, kurbanlar için dua etti.
Başbakan Gakharia günün anlam ve önemine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün Covid-19 ile savaş içindeyiz ama geçmişimizi unutmamalıyız" açıklamasında bulundu. Gakaria, "31 yıl önce, 9 Nisan 1989'da Sovyet ordusu bir suç işledi. Bu suç tarihimizin bir trajedisiydi, ama aynı zamanda büyük umutlara da neden oldu ve bu umut, önümüzdeki yıllarda Gürcistan'ın 9 Nisan 1991'deki bağımsızlığının önünü açtı. Elbette kahramanlarımızın anısına her zaman saygı duymalıyız. Tabii ki, başarılı ve etkili bir devlet kurmak için bu fedakarlığın yapıldığını unutmamalıyız" İfadelerini kullandı. -Gürcistan’da 9 Nisan kurbanları anıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gürcistan, Güncel
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