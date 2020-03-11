Gürcistan'da bakan yardımcısına korona teşhisi
Gürcistan Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'ye korona virüs teşhisi konulduğu açıklandı.
11.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:46
Gürcistan Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'ye korona virüs teşhisi konulduğu açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vaka sayısı giderek artıyor. Gürcistan Çevre ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'de korona virüs teşhis edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Nozadze'nin yaptırdığı test enfeksiyonu doğruladı. Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı doktorların gözetiminde tedavisine devam edecek" denildi. - TİFLİS
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vaka sayısı giderek artıyor. Gürcistan Çevre ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze'de korona virüs teşhis edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Nozadze'nin yaptırdığı test enfeksiyonu doğruladı. Çevre ve Tarım Bakan Yardımcısı doktorların gözetiminde tedavisine devam edecek" denildi. - TİFLİS
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Güncel
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