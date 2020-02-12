Haberler » Dünya » Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı - Haberler

Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı

Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne ve 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

12.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:05

'da yaşanan ilginç olayda, bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne polis ekiplerince yakalandı. Kadınla birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı.

BAKANLIK AÇIKLADI

Gürcistan Bakanlığının soruşturma servisi tarafından yapılan açıklamada, bebeğini satmaya çalışan anne ve 6 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 2 doktor ile daha önce benzer suçtan sabıkası bulunan bir kişinin de bulunduğu kaydedildi.

13 BİN DOLARA SATACAKLARDI

Soruşturmada, gözaltına alınanların bebeği 13 bin dolara satıp parayı aralarında paylaşmayı planladıkları ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, 7 kişinin 14 ila 17 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtildi.

Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı

Gürcistan, Maliye, Polis, Anne, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
YERLİ VE MİLLİ FAS:Gürcistan yakalamış bizde ise bu işler normal.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Dünya

Son Dakika Haberleri

15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
12.02.2020 15:24:05