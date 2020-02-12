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Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı

Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne ve 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

12.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:46
'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne ve 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Gürcistan Bakanlığının soruşturma servisi tarafından yapılan açıklamada, bebeğini satmaya çalışan anne ve 6 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 2 doktor ile daha önce benzer suçtan sabıkası bulunan bir kişinin de bulunduğu kaydedildi. Soruşturmada, gözaltına alınanların bebeği 13 bin dolara satıp parayı aralarında paylaşmayı planladıkları ortaya çıktı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, 7 kişinin 14 ila 17 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtildi.
(İHA)
Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı

Gürcistan, Maliye, Polis, Anne, Güncel

Kaynak: İHA


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