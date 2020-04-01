Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Gürcistan'da caddeler ve sokaklar boş kaldı- Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar havadan...

- Gürcistan'da caddeler ve sokaklar boş kaldı Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar havadan görüntülendi Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından boş kalan başkent Tiflis ve ülkenin diğer büyük şehirlerin cadde ve sokakları havadan görüntülendi.

01.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:09
- Gürcistan 'da caddeler ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar havadan görüntülendi
TİFLİS - Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından boş kalan başkent Tiflis ve ülkenin diğer büyük şehirlerin cadde ve sokakları havadan görüntülendi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Gürcistan'da artan korona virüs vaka sayısı sonucu dün yürürlüğe yasak kapsamında, yerel saat ile 21: 00 - 06: 00 arasında yayaların ve araçların sokağa çıkması yasaklandı. Vatandaşlara seslenen yetkililer, yasağa uymayanların 910 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı. Gürcistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde başkent Tiflis, Rustavi, Türkiye sınırda bulunan Batum ve ülkenin tüm şehirlerinde sessizlik oldu. Tiflis, Rustavi ve Batum'da sadece devriye polis araçlarının hareketliliği dikkat çekti.
Öte yandan, Gürcistan'da korona virüsü vaka sayısı artıyor. Elde edilen son verilere göre, vaka sayısı 115'e yükselirken 5 bin 783 kişi karantinaya alındı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
- Gürcistan’da caddeler ve sokaklar boş kaldı- Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar havadan...

Kaynak: İHA

Etiketler: Gürcistan, Güncel

Haberin Videosu :

- Gürcistan'da caddeler ve sokaklar boş kaldı- Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar havadan...
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››- Gürcistan'da caddeler ve sokaklar boş kaldı- Sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar havadan... - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye’de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Bakan Koca’dan ’Temas, izolasyon ve mesafe’ vurgusu: Hayati öneme sahip Haberler
Bakan Koca'dan 'Temas, izolasyon ve mesafe' vurgusu: Hayati öneme sahip
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya’da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:20: EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CANINDAN OLDU - Haber 20:20: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi. - Haber 20:18: FLAŞ - Haber 20:18: FLAŞ - Haber 20:18: Samsun 6. İnşaat Fuarı'nın tarihi değişti - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haber 19:46: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Temas, izolasyon, mesafe; hayati önem taşıyor - Haber 19:29: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber