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Gürcistan'da eşcinsel bir aşkı anlatan Oscar adayı filmin gösteriminde protestolar

Gürcistan'da iki eşcinsel bale sanatçısının aşkını anlatan "And Then We Danced" filminin gala gecesinde filmi protesto eden yüzlerce aşırı sağcı gösterici ile polis arasında çatışma çıktı.

09.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:35Gürcistan'da eşcinsel bir aşkı anlatan Oscar adayı filmin gösteriminde protestolar

'da iki eşcinsel bale sanatçısının aşkını anlatan "And Then We Danced" filminin başkent Tiflis'te düzenlenen gala gecesinde filmi protesto eden yüzlerce aşırı sağcı gösterici ile polis arasında çatışma çıktı.

Polisin Cumartesi günü açıkladığı verilere göre 25 kişi çıkan çatışmalar sonucu gözaltına alındı. Filmi izlemeye gelen genç bir kadın ve iki polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Sinemanın önünde LGBTİ+ bireyleri temsil eden gökkuşağı bayrağını yakan protestocular, sinema salonuna giden yolları tıkarken, salonun girişine sis bombası ve fişek fırlattı.

Filmi izlemeye gelen 22 yaşındaki Tina Iukhutashvili, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "sinemaya gitmek için polis korumasına ihtiyaç duymasının normal olmadığını" söyledi.





İsveç'in Oscar adayı

Gürcistan ve İsveç ortak yapımı olan "And Then We Danced", Cannes dahil olmak üzere birçok festivalde gösterildi.

Eleştirmenlerden ve festivallerdeki gösterimlerden büyük takdir toplayan film, İsveç'in resmi Oscar adayı.

Gürcü asıllı İsveçli yönetmen Levan Akin, film ile ilgili olarak, "Bu benim Gürcistan'a aşk mektubum" derken filmin Gürcistan'daki ilk gösterim biletleri günlerce önceden tükendi.

Akin, protesto çağrılarıyla ilgili olarak filmi izlemek isteyen insanların risk almak zorunda kalmasının 'saçma olduğunu' söylemişti. Protestoların ardından yaptığı açıklamada ise 'filmi izlemeye giden bütün cesur insanları takdir ettiğini' söyledi.

Gürcistan'da birkaç salonda gösterime giren filmin biletleri günler öncesinden tükendi.

Ancak ülkedeki Ortodoks Kilisesi ve aşırı sağcı gruplar, filmin 'inançlarına ve değerlerine hakaret olduğu' gerekçesiyle filmi kınayan açıklamalar yapmış ve protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıklamışlardı.

Kimi salonlarda da girişte kilise yetkililerinin dua okuduğu görüldü.


Gürcistan, Polis, Dünya
BBC


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