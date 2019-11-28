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Gürcistan'da eylemcilere barikat engeli

Gürcistan'da parlamento binası önünde protestolarını sürdüren eylemciler, milletvekillerinin parlamento binasına girişini engellemek istedi.

28.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:21Gürcistan'da eylemcilere barikat engeli
'da parlamento binası önünde protestolarını sürdüren eylemciler, milletvekillerinin parlamento binasına girişini engellemek istedi. Barikat engeliyle karşılaşan eylemcilerin girişimi başarısız oldu.
Gürcistan'da genel seçimlerin nispi sisteme göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyerek hükümeti protesto eden binlerce kişi eylemlerini sürdürüyor. Başkent Tiflis'te parlamento binasının önünde toplanarak hükümet karşıtı eylemlerini sürdüren binlerce gösterici, bu kez milletvekilleri ve hükümet üyelerinin binaya girişini engellemek istedi. Güvenlik güçleri tarafından kurulan demir barikatlar sonucu eylemcilerin girişimi başarısız oldu. Polis, güvenlik gerekçesiyle demir bariyer kurularak sokağın ulaşıma kapatıldığını belirtti. Engellere rağmen protestocular, parlamento binası önünde toplanarak demir barikatları yumrukladı, ıslık çaldı ve slogan attı.
İHA'ya konuşan muhalif eylemcilerden Akaki Minashvili, "Polis, parlamentonun etrafını sardı. Eylemciler binaya ulaşmakta zorlanıyor. Ivanishvili'nin çok korktuğu anlamına ve onun yönetiminin şahsen bittiği anlamına gelir" dedi.
Hükümetin bu sabah yaptığı oturumunda konuşan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, siyasi sürecin parlamento ve sokaklarda da gerçekleşebileceğini söyledi.
Gakharia, "Sorumsuz bazı politikacılar ifade özgürlüğünün polis memurlarına saldırmak, parlamentoya saldırmak ya da seçim yapmak anlamına geldiğini düşünmesine rağmen, biz, ülkenin demokratik değerlerinin önemini tam olarak anlıyoruz ve benzer adımlara verdiğimiz yanıt tamamen yasalara uygun" dedi.
Öte yandan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar, 14 Kasım'da parlamentonun 2020 yılına kadar nispi sisteme geçişle ilgili anayasa değişikliklerini kabul etmemesiyle başlamıştı.
(Alexander Alimov/İHA)

Parlamento, Gürcistan, Güncel

Kaynak: İHA

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