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Gürcistan'da göstericiler, erken seçim taleplerinde ısrarcı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle yeniden toplanan göstericiler, pazartesi günü yeniden parlamento binasını kuşatacaklarını duyurdu.

19.11.2019 23:49 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:52
'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle yeniden toplanan göstericiler, pazartesi günü yeniden parlamento binasını kuşatacaklarını duyurdu.
önünde toplanan göstericiler, seçimlerin nispi temsil sistemine göre ve erken yapılması isteklerini yineledi.
Göstericiler, pazartesi günü bir kez daha parlementonun giriş kapılarını tutarak, milletvekillerinin girişlerini engellemeye çalışacaklarını söyledi.
Göstericiler vekilleri meclise sokmamıştı
Seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını isteyen protestocular, pazar ve pazartesi parlamento binası önünde bir araya gelmişti. Protestocular, vekillerin parlamentoya girişine izin vermemişti.
Polisin dağılın uyarısını dikkate almayan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.
Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullanmıştı.
Göstericiler verilen sözün tutulmasını istiyor
Tiflis'te haziranda düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetindeki Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, parlamento başkanının koltuğuna oturup konuşması üzerine ülkede protestolar başlamıştı.
Haftalarca süren gösterilere katılan protestocuların taleplerinden biri olan seçim sisteminin değişmesi konusu, Gürcistan hükümetince kabul edilmişti.
Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etmişti.

Parlamento, Gürcistan, Güncel

Kaynak: AA


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