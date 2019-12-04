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Gürcistan'da Gürcü-Türk Halk Müzikleri konseri

Gürcistan'ın Marneuli kentinde, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Gürcü-Türk Halk Müzikleri konseri düzenlendi.

04.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:36
'ın Marneuli kentinde, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Gürcü-Türk Halk Müzikleri konseri düzenlendi.
Azerbaycan asıllı vatandaşların yaşadığı Marneuli'deki Gürcistan Azerbaycanlılarının Entegrasyon Merkezi'nde düzenlenen konseri, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği yetkilileri, milletvekilleri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş dinledi.
Konserde, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir, Salih Bulut ve Umut İtil ve Gürcü sanatçı Nargile Mehtiyeva, Türk ve Gürcü halk ezgilerini dinleyicilerle buluşturdu.
Konser ardından AA muhabirine konuşan YEE Tiflis Koordinatörü Yüksel, konserin ikinci ayağının, Gürcistan'ın İlia Devlet Üniversitesi iş birliğinde yarın Tiflis'te düzenleneceği söyledi.
Yüksel, "Marneuli'de düzenlediğimiz ve Tiflis'te düzenlenecek etkinliklerimiz iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin daha da gelişmesi açısından çok önemli." diye konuştu.
Özdemir de "Türk müziklerinin buradaki Türkler hem de Gürcü kardeşlerimiz tarafından duyulmasını, hatırlanmasını istiyoruz." dedi.
Gürcistan'ın Türkiye'nin sınır komşusu olduğuna dikkat çeken Özdemir, Türk ve Gürcü halk müziklerinde de benzer ritim ve melodiler kullanıldığını dile getirdi.
Gürcü-Türk Halk Müzikleri ikinci konseri yarın Tiflis'te İlia Devlet Üniversitesinde verilecek.
Gürcistan'da Gürcü-Türk Halk Müzikleri konseri

Gürcistan, Güncel

Kaynak: AA


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