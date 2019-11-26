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Gürcistan'da güvenlik güçleri, parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti

Gürcistan güvenlik güçleri, başkent Tiflis'te genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılması talebiyle parlamento binasının girişlerini kapatan göstericilere müdahale etti.

26.11.2019 06:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 06:28Gürcistan'da güvenlik güçleri, parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti
güvenlik güçleri, başkent Tiflis'te genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılması talebiyle parlamento binasının girişlerini kapatan göstericilere müdahale etti.
Genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidar partisi Gürcü Hayali'yi protesto etmek amacıyla parlamento binasının girişlerini kapatan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtıldı.
Bugün düzenlenecek oturumu engellemek için dün geceden beri parlamentonun çevresinde nöbet tutan göstericiler, sabaha karşı Gürcistan polisinin müdahalesiyle parlamento binasının giriş kapılarından uzaklaştırıldı.
Müdahale sırasında güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan arbede sırasında birkaç protestocu gözaltına alındı.
Kapılardan uzaklaştırılan protestocular, binanın önünde yeniden toplanarak eylemlerine devam etti.
Göstericiler daha önce de vekilleri meclise sokmamıştı
Protestocular, geçen hafta da parlamento binası önünde bir araya gelmiş ve vekillerin parlamentoya girişine izin vermemişti.
Polisin "dağılın" uyarısını dikkate almayan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmış, polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullanmıştı.
Göstericiler verilen sözün tutulmasını istiyor
Tiflis'te haziranda düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumunda, Rusya heyetindeki Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, parlamento başkanının koltuğuna oturup konuşması üzerine ülkede protestolar başlamıştı.
Haftalarca süren gösterilere katılan protestocuların taleplerinden biri olan seçim sisteminin değişmesi konusu, Gürcistan hükümetince kabul edilmişti.
İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etmiş ancak 14 Kasım'da parlamentoda düzenlenen oylamada, nispi temsil sistemine destek vermemişti.

Parlamento, Gürcistan, Güncel

Kaynak: AA

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