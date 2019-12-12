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Gürcistan'da "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" protesto edildi

Gürcistan'da, "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" yasası kapsamında hazırlanan hakimler listesinin parlamentodaki bir komitede görüşülmesine karşı gösteri düzenlendi.

12.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:24Gürcistan'da
'da, "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" yasası kapsamında hazırlanan hakimler listesinin parlamentodaki bir komitede görüşülmesine karşı gösteri düzenlendi.
Başkent Tiflis'te, Hukuk Komitesi, Anayasa Mahkemesine atanan hakimlerin süresiz görev yapmasına olanak veren yasa uyarınca hazırlanan hakimler listesini görüşmek üzere toplandı.
Hem yasaya hem de hazırlanan listeye karşı çıkan eylemciler, oturum başlamadan önce vekillerin komite toplantısına katılımını engellemek için parlamento binasına girişleri tutmaya çalıştı.
Göstericilerden girişi açmalarını isteyen polis, emre uymayan 16 kişiyi gözaltına aldı.
binası dışındaki protestolara rağmen, iktidardaki Gürcü Hayali partisi milletvekillerinin komitede 14 kişilik listeyi onaylaması, muhalefet partilerince tepkiyle karşılandı.
Komiteden geçen listenin gün içinde parlamentoda oylanması bekleniyor.

Parlamento, Gürcistan, Güncel

Kaynak: AA

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