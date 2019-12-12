Haberler » Güncel » Gürcistan'da 'hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması' protesto edildi - Haber

Gürcistan'da "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" protesto edildi

Gürcistan'da, "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" yasası kapsamında hazırlanan hakimler listesinin parlamentodaki bir komitede görüşülmesine karşı gösteri düzenlendi.

12.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:12
'da, "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" yasası kapsamında hazırlanan hakimler listesinin parlamentodaki bir komitede görüşülmesine karşı gösteri düzenlendi.
Başkent Tiflis'te, Hukuk Komitesi, Anayasa Mahkemesine atanan hakimlerin süresiz görev yapmasına olanak veren yasa uyarınca hazırlanan hakimler listesini görüşmek üzere toplandı.
Hem yasaya hem de hazırlanan listeye karşı çıkan eylemciler, oturum başlamadan önce vekillerin komite toplantısına katılımını engellemek için parlamento binasına girişleri tutmaya çalıştı.
Göstericilerden girişi açmalarını isteyen polis, emre uymayan 16 kişiyi gözaltına aldı.
binası dışındaki protestolara rağmen, iktidardaki Gürcü Hayali partisi milletvekillerinin komitede 14 kişilik listeyi onaylaması, muhalefet partilerince tepkiyle karşılandı.
Komiteden geçen listenin gün içinde parlamentoda oylanması bekleniyor.
Gürcistan'da

Parlamento, Gürcistan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:56 Midilli Adası'na 48 saatte 500'den fazla düzensiz göçmen çıktı - Haber
18:56 Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme... - Haber
18:54 Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü - Haber
18:54 Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif... - Haber
18:52 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü / Ek Fotoğraf - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 18:57:37