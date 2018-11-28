Gürcistan'da Halk Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başında

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:32



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:32

Gürcistan'da halk son defa seçecekleri yeni cumhurbaşkanı için oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.Gürcistanlılar, yeni cumhurbaşkanını seçmek için yerel saatle 08.00'de oy kullanma işlemine başladı. Gürcistan'da ilk turu 28 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemleri sürüyor. Bugün yapılacak seçimlerde Gürcistanlılar son kez ülkenin cumhurbaşkanını oyla belirlemiş olacak. Sandıklar ülke genelinde 20.00'de kapanacak, ardından oy sayımına geçilecek.Katılım oranının yüzde 46,74 olduğu ilk tur seçimlerinde yüzde 50'yi geçen olmamıştı. Seçimin ilk turunda hükümetin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili yüzde 38,64 ve muhalefet koalisyonunun adayı Grigol Vashadze yüzde 37,74 oy almıştı.Gürcistan Başbakanı oyunu kullandıGürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze oy kullanmaya gelen ilk kişiler arasında yerini aldı. Başbakan, halkın sandık başına gitmesini, Gürcistan'ın gelişebilmesi için oy kullanmasını istedi. Bakhtadze, "Vatandaşlarımıza seçimlere katılmalarını, seçim yapmalarını ve Gürcistan'ın gelişimi ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek için oy kullanmalarını rica ediyorum" dedi. Ülkede 3 milyon 518 bin 877 kayıtlı seçmen bulunuyor. Halk kurulan 3 bin 703 istasyonda oylarını kullanacak. - TİFLİS