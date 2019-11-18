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- Gürcistan'da halk seçim eyleminde- Binlerce kişi parlamento önünde çadır kurdu

- Gürcistan'da halk seçim eyleminde Binlerce kişi parlamento önünde çadır kurduTİFLİS - Gürcistan'da nispi temsil sistemine geçilmesini öngören değişikliğin onaylanmamasının ardından binlerce kişi parlamento binası önünde çadır kurarak kararı protesto etti.

18.11.2019 20:33 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:35
- 'da halk seçim eyleminde
Binlerce kişi parlamento önünde çadır kurdu
TİFLİS - Gürcistan'da nispi temsil sistemine geçilmesini öngören değişikliğin onaylanmamasının ardından binlerce kişi parlamento binası önünde çadır kurarak kararı protesto etti.
Gürcistan'da 2020 yılından itibaren seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişiklik, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin desteklememesi üzerine parlamentodan geçmemişti. Gürcistan'a halk bir kez daha sokaklara çıkarak önce nispi temsil sistemini destekleyen ancak parlamentoda destek vermeyen Gürcü Hayali Partisi'ni protesto etti. binasının önünde toplanan kalabalık, erken seçim talebinde bulundu. Hükümet karşıtı sloganlar atan eylemci grup, hükümetten teknik geçici bir hükümet oluşturulması, 2020 yılında nispi temsil sistemi ile seçim yapılması, Merkez Seçim Komisyonunun yeniden oluşturulması taleplerinde bulundu. Parlamento binasının girişine kilit vuran eylemciler, parlamento binasının önünde çadır kurdu. Halkın talepleri yerine getirilinceye kadar eylemlerin devam edeceği ifade edildi.
Muhalif liderlerin temsilcisi Nino Burjanadze, "Bu gerçekten halkın protestosu. Çünkü burada farklı görüşler ve farklı tercihlerle aynı yerdeyiz" dedi.
Siyasetçi Gigi Ugulava ise çadırların 24 saat boyunca, parlamento önünde nöbette olacağını dile getirerek Gürcü Hayali Partisi milletvekillerinin parlamentoya girişine izin vermeyeceklerini belirtti. Ugulava, "Tek çözüm, geçici hükümetle nispi temsil sistemli erken seçim" dedi.
Öte yandan bir grup eylemci Gürcü Hayali Partisinin genel merkezi önünde toplandı. Parti aleyhinde slogan atan eylemciler, yola "değişim" ve "defol" yazdı. Parti Genel Merkezi yakınlarında polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.
- Gürcistan'da halk seçim eyleminde- Binlerce kişi parlamento önünde çadır kurdu

Parlamento, Gürcistan, Güncel

Kaynak: İHA


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