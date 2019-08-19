Haberler» Magazin» Haber

Gürcistan'da 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin çekimleri başladı

"Hızlı ve Öfkeli 9" filminin Gürcistan'da geçen bölümlerinin çekimleri başkent Tiflis'te başladı.

19.08.2019 23:13 Gürcistan'da 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin çekimleri başladı
"Hızlı ve Öfkeli 9" filminin Gürcistan'da geçen bölümlerinin çekimleri başkent Tiflis'te başladı.

Justin Lin'in yönettiği 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin bazı sahneleri Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Rustavi kentinde çekilecek. Çekimlerine bugün başlanan filmin ilk sahneleri başkenti Tiflis'in Özgürlük Meydanı, Rustaveli Caddesi, Pekin Caddesi ve Devlet Üniversitesi caddelerinde çekiliyor. Gürcistan'da 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin yaklaşık 10 dakikalık kısmı için yaklaşık 11 milyon ABD doları bütçe ayrıldığı öğrenildi. Filmin Gürcistan'daki çekim işleri 20 Eylül'e kadar devam edecek.

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin baş rollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren ve Charlize Theron paylaşıyor. - TİFLİS

Gürcistan, Magazin

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
00:25   Canevim 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 11. bölüm izle
23:19   Şahan Gökbakar, yayınladığı video ile 90'lara gönderme yaptı
23:13   Gürcistan'da 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin çekimleri başladı
22:30   İbrahim Büyükak, eşiyle birlikte çektirdikleri 18 yıl önceki fotoğrafı yayımladı
21:27   Ünlü oyuncu Murat Ünalmış Kapadokya'da işletme açtı
18:09   Biletler tükenince 3 gün daha ekledi
17:54   Aspendos'ta festival günleri