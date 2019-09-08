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- Gürcistan'da hükümet güvenoyu aldı

- Gürcistan'da hükümet güvenoyu aldıTİFLİS - Gürcistan'da Giorgi Gakharia liderliğinde kurulan hükümet güvenoyu aldı.

08.09.2019 18:31
- Gürcistan'da hükümet güvenoyu aldı
TİFLİS - Gürcistan'da Giorgi Gakharia liderliğinde kurulan hükümet güvenoyu aldı.
Gürcistan'da Mamuka Bakhtadze'nin başbakanlıktan istifa etmesinin ardından İktidardaki Gürcü Hayali Partisi yeni başbakan olarak İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'yi aday göstermişti. Bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda, Giorgi Gakharia ve yeni kabinesi güvenoyu aldı. Yeni kabinede Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Vakhtang Gomelauri İçişleri Bakanı, David Zalkaliani Dışişleri Bakanı, eski Başbakan Irakli Garibaşvili'nin Savunma Bakanı ve eski Savunma Bakanı Levan Izoria'nın ise Güvenlik Konseyi Başkanı olarak atandı.
- Gürcistan'da hükümet güvenoyu aldı

Gürcistan, Hükümet, Güncel

Kaynak: İHA

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