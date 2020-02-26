Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi.

İRAN'DAN GELEN HASTANIN VİRÜS TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ

Tikaradze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da ilk Kovid-19 vakasının görüldüğünü kaydederek, "İran'dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Kovid-19 taşıdığı tespit edildi." dedi.

"PANİK YAPMAYIN" UYARISI

Tiflis'teki Richard Lugary Halk Sağlığı Araştırma Merkezi'nin laboratuvarında yapılan test sonucunda Kovid-19 taşıdığı belirlenen hastanın Tiflis Enfeksiyon Hastanesi'ne nakledildiğini aktaran Tikaradze, bunun paniğe neden olmaması gerektiğini dile getirdi. Tikaradze, ayrıca gümrük kapısında vatandaşı kontrol eden çalışanların da kontrol edilmek üzere hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

KUZEY MAKEDONYA'DA DA VİRÜS GÖRÜLDÜ

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan bir kadında virüsü tespit edildiğini, bunun Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi. "Paniğe gerek yok" diyen Filipçe, virüs tespit edilen kişinin, 1 aydır İtalya'da bulunduğunu, 2 haftadan bu yana hasta olduğunu dile getirdi. Filipçe, hastanın İtalya'da tedavi gördüğünü ancak orada korona virüsüyle ilgili herhangi bir teste tabi tutulmadığını belirtti. Filipçe, virüs tespit edilen hastayla eden diğer kişilerin de 14 gün karantinada tutulacağını aktardı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının son 24 saatte 19'a yükseldiğini açıkladı. Yeni vaka sayısı 44 olarak verildi. Buna göre, İran'daki toplam vaka sayısı 139'a yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya geneline hızla yayılmıştı. Koronavirüs Çin'den sonra Avrupa dahil bir çok ülkede görüldü. Bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, 2 bin 765 kişi ise yaşamını yitirdi.