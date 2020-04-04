Gürcistan 'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te hastanede tedavi gören 79 yaşındaki kadının korona virüsten hayatını kaybettiği açıklandı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta hastaneye kaldırılan kadının bugün saat 09.00'da hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Gürcistan hükümeti tarafından korona virüs salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede korona virüsten hayatını kaybeden kişi sayısının 1 olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, korona virüs teşhisi konan kişi sayısının 156'ya ulaştığı, 5 bin 114 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu ifade edildi.

(İlkin Hüseynov/İHA)

Kaynak: İHA