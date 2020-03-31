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Gürcistan'da korona virüse karşı önlemler arttırılıyor

Gürcistan'da korona virüse karşı alınan önlemler arttırılıyor.

31.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:50
Gürcistan'da korona virüse karşı önlemler arttırılıyor
Gürcistan 'da korona virüse karşı alınan önlemler arttırılıyor. Şehirlerin girişlerinde kontrol noktaları oluşturuldu.
Çin'in Wuhan , kentinde ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayılan ölümcül korona virüsle mücadelede ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, dün düzenlediği basın toplantısında ülkede karantina ilan edildiğini duyurdu. Başbakanın bu açıklamasının ardından ise İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı devreye girerek ülkenin büyük şehirlerinin giriş ve çıkış kontrolünü ele aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapilan açıklamada, Tiflis, Batum, Rustavi, Kutaisi, Zugdidi, Gori ve Poti'nin girişlerinde kontrol noktalarının oluşturulduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgınına karşı yeni alınan tedbirler kapsamında alkollü içecek satışının askıya alındığını duyururken, alkollü içecek satışı yapan işletmeler geçici olarak kapatıldığını ifade etti.
Gürcistan Ulusal Merkez Banka'sı tarafından yapılan açıklamada ise korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde döviz bürolarının faaliyetlerinin askıya alındığı duyuruldu.
Gürcistan hükümeti tarafından korona virüs salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüs teşhisi konan kişi sayısının 110'a ulaştığı aktarıldı. Hükümet, 5 bin 106 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğunu duyururken, 294 kişinin doktor gözetiminde tutulduğunu, 21 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.
(İlkin Hüseynov/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Wuhan, Güncel
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