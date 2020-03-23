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Gürcistan'da korona virüsle mücadelede yeni önlemler

Gürcistan'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkenin güneydoğusundaki Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli ve Bolnisi kentleri karantina bölgesi ilan edildi.

23.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:00
Gürcistan'da korona virüsle mücadelede yeni önlemler
Gürcistan 'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkenin güneydoğusundaki Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli ve Bolnisi kentleri karantina bölgesi ilan edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ülkeler aldığı tedbirleri arttırıyor. Gürcistan Hükümeti tarafından yapılan açıklamada korona virüse yönelik yeni tedbirlerin alındığı duyuruldu. Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Kvemo Kartli bölgesinde bulunan Marneuli ve Bolnisi kentlerinin karantina bölgesi ilan edildiğini açıklarken, Marneuli ve Bolnisi kentlerinde giriş ve çıkışların kısıtlandığını, tüm işletmelerin ise kapatıldığını duyurdu. Gürcistan Savunma Bakanlığı'na ait zırhlı araçlar ve askerler karantina ilan edilen kentlerde özel kontrol noktaları oluşturarak, tüm giriş ve çıkışları kısıtladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Marneuli ve Bolnisi bölgelerinde yaşayan halka karantina kurallarına uyma çağrısında bulunuldu. Gürcistan Hükümeti, tarafından alınan kararlar ile yas törenleri, kutlamalar, düğünler ve benzeri etkinliklerin kısıtlandığı aktarılırken, iç ve dış mekanlar da dahil olmak üzere halka açık yerlerde 10'dan fazla kişinin toplanmasının da yasaklandığı açıklandı. Hükümet, tüm eğitim kurumlarının korona virüsle mücadele kapsamında 21 Nisan tarihine kadar kapatıldığını duyururken, ülkedeki trenler ve şehirler arası yolcu taşımacılığının da askıya alındığını açıkladı.

Hükümet tarafından korona virüsüne yönelik bilgi paylaşımı amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, korona virüsü vaka sayısının 61'e yükseldiği duyuruldu. - TİFLİS
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Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Hükümet, Güncel

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