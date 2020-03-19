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Gürcistan'da korona virüsüyle mücadele eden doktorlara alkışlı destek

Gürcistan'da halk balkon ve pencerelere çıkarak, ölümcül korona virüsü salgınında hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

19.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:17
Gürcistan'da korona virüsüyle mücadele eden doktorlara alkışlı destek
Gürcistan 'da halk balkon ve pencerelere çıkarak, ölümcül korona virüsü salgınında hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te şehir sakinleri akşam saatlerinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkıp, günlerdir korona virüsü hastalarını tedavi eden doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. Binlerce kişinin alkış gösterisi sırasında Gürcistan'ın milli marşı da çalındı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vaka sayısı artarken, Gürcistan'da virüs teşhisi konulan kişi sayısı 40'a ulaştı.

İtalya, İspanya ve Fransa'da başlayan alkışlı destek, dün ayrıca Belçika ve Bosna Hersek'te de yapıldı. - TİFLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Gürcistan, Güncel

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