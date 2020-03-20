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Gürcistan'da market, benzin istasyonu ve eczane dışında tüm işletmeler kapatılıyor

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla market, benzin istasyonu ve eczaneler hariç tüm işletmelerin kapatılacağını açıkladı.

20.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:45
Gürcistan'da market, benzin istasyonu ve eczane dışında tüm işletmeler kapatılıyor
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla market, benzin istasyonu ve eczaneler hariç tüm işletmelerin kapatılacağını açıkladı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan öldürücü Korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki çeşitli önlemleri hayata geçiriyor. Gürcistan'da bu yönde çeşitli tedbirler almak amacıyla başkent Tiflis'te Başbakan Giorgi Gakharia'nın başkanlığında Güvenlik Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze ve diğer bakanlar katıldı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamada bulunan Gakharia, ihtiyaç duyulduğunda ülkede acil durum ilan edilmesini de değerlendirdiklerini dikkat çekerek, bu aşamada buna gerek yok dedi.
Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla banka, posta ağı, market, benzin istasyonu ve eczaneler hariç tüm işletmelerin kapatılacağını duyuran Gakharia, vatandaşlara gerekmediği sürece dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu. Gakharia, "70 yaşın üzerindeki insanların evde kalması özellikle önemlidir. Postahaneler vatandaşlarına gerekli tüm hizmetleri sağlayacak. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum ve bu küresel sorunu ortak ve dost ülkelerle birlikte üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Gürcistan'da korona virüs vakasının görüldüğü kişi sayısı 43'e yükselirken, karantinaya alınan kişi sayısı ise bin 925'e ulaştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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