Haberler » Güncel » Gürcistan'da merhum Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen anısına fidan dikildi - Haber

Gürcistan'da merhum Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen anısına fidan dikildi

Gürcistan'ın Batum kentinde, merhum Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen anısına bir parka fidan dikildi.

25.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:50Gürcistan'da merhum Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen anısına fidan dikildi
'ın kentinde, merhum Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen anısına bir parka fidan dikildi.
'nin Batum Başkonsolosluğu tarafından merhum Başkonsolos Ülkümen'in hatırasının yaşatılması amacıyla Batum'daki 6 Mayıs Parkı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.
Fidan dikimi dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Gürcü Yahudi Cemaati temsilcileri ile Gürcü yetkililer katıldı.
Merhum Başkonsolos Ülkümen, İkinci Dünya Savaşı yıllarında görev yaptığı Rodos'taki Yahudi cemaatine mensup 200'e yakın kişinin Nazi rejiminden kurtulmasını sağlamıştı.

Gürcistan, Türkiye, Batum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 20:32:11