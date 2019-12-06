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Gürcistan'da muhalefet, seçim sistemini değiştirme taleplerinde ısrarcı

Gürcistan'da genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen muhalefet partileri, Kutaisi kentinde protesto düzenledi.

06.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:36
'da genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen muhalefet partileri, Kutaisi kentinde protesto düzenledi.
Başkent Tiflis'e 230 kilometre mesafedeki ülkenin ikinci büyük kenti Kutaisi'de protestocular, Davit Agmaşenebeli Caddesi'nde yürüdü.
Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından Valilik binasının önünde toplanan eylemciler, ülkede genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılması isteklerini yineledi.
Çeşitli muhalefet partileri ile sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösteride konuşan muhalefet liderleri, taleplerin yerine getirilmemesi durumunda tüm ülkede gösteriler düzenleyeceklerini bildirdi.
Diğer yandan göstericilerle hükümet yanlıları arasında arbede yaşandı.
Polis, göstericilere Tiflis'te iki kez müdahale etmişti
İktidardaki Gürcü Hayali partisini protesto etmek amacıyla 25 Kasım'da parlamento binasının girişlerini kapatan göstericiler, 26 Kasım sabaha karşı güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılmıştı.
Protestocular, 18 Kasım'da da parlamento binası önünde bir araya gelmiş ve vekillerin parlamentoya girişine izin vermemişti.
Polisin, "dağılın" uyarısını dikkate almayan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmış, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullanılmıştı.
Göstericiler, verilen sözün tutulmasını istiyor
Tiflis'te haziranda düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi oturumunda, Rusya heyetindeki Rus Komünist Partisinden Milletvekili Sergei Gavrilov'un, parlamento başkanının koltuğuna oturup konuşması üzerine ülkede protestolar başlamıştı.
Haftalarca süren gösterilere katılan protestocuların taleplerinden biri olan seçim sisteminin değişmesi konusu, Gürcistan hükümetince kabul edilmişti.
İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etmiş ancak 14 Kasım'da parlamentoda düzenlenen oylamada, nispi temsil sistemine destek vermemişti.
Gürcistan'da muhalefet, seçim sistemini değiştirme taleplerinde ısrarcı

Gürcistan, Güncel

Kaynak: AA


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