20.06.2019 22:50
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Gürcistan'da parlamento binası önünde büyük protesto

Gürcistan

Gürcistan Parlamentosu'nda gerçekleşen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu'nda Rus heyeti ile yaşanan 'koltuk krizi' sonrası binlerce kişi parlamento binası önünde hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Gürcistan Parlamentosu'nda gerçekleşen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu'nda Rus heyeti ile yaşanan 'koltuk krizi' sonrası binlerce kişi parlamento binası önünde hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Gürcistan Parlamentosu'nda gerçekleşen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu'nda, Oturuma liderlik eden Komünist Parti'den Rus Devlet Duma Milletvekili olan Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov'un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturması sonucu yaşanan kriz sokağa taştı. Özelikle muhalefetin ağır eleştirileri sonrası Rus heyet Gürcistan'dan ayrılsa da yaşanan durumdan rahatsız olan on binlerce vatandaş akşam saatlerinde parlamento binası önünde toplanarak hükümet karşıtı protesto başlattı.

Eylemciler ve muhalefet partileriler Gürcistan Parlamentosu Başkanı Irakli Kobakhidze'nin, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın ve Devlet Güvenlik Servisi'nin istifası talebinde bulundu. Bunun yanı sıra Parlamento binasını girmeye çalışan protestocular ve polis arasında arbede yaşandı. - TİFLİS
Kaynak: İHA
Parlamento, Gürcistan, 3. Sayfa

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