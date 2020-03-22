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Gürcistan'da parlamento seçimleri OHAL'den 6 ay sonra yapılacak

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, "Gürcistan'da bu yıl düzenlenecek olan parlamento seçimleri, ülkede olağanüstü halin kaldırılmasından 6 ay sonra yapılacak" dedi.

22.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:47
Gürcistan'da parlamento seçimleri OHAL'den 6 ay sonra yapılacak
Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, "Gürcistan'da bu yıl düzenlenecek olan parlamento seçimleri, ülkede olağanüstü halin kaldırılmasından 6 ay sonra yapılacak" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Dün korona virüsü nedeniyle 21 Nisan'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal kararının alındığı Gürcistan'da Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun özel oturumunda açıklamalarda bulundu. Zurabişvili, "Gürcistan'da bu yıl düzenlenecek olan parlamento seçimleri, ülkede olağanüstü halin kaldırılmasından 6 ay sonra yapılacak. Seçimlerin tarihinin değiştirilmemesi için ülkede olağanüstü halin uzatılmayacağını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkede olağanüstü hal kararının 21 Nisan'dan sonra uzatılmaması halinde parlamento seçimlerinin planlandığı gibi Ekim ayında yapılması bekleniyor.

Korona virüsü vaka sayısı 54'e ulaştı

Gürcistan hükümeti tarafından korona virüsüne yönelik bilgi paylaşımı amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vaka sayısının 54'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada 2 bin 956 kişinin virüs şüphesiyle karantina altında olduğu, ayrıca 259 kişinin de doktor gözetiminde tutulduğu kaydedildi.

Tiflis Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Marina Ezugbaya ise yaptığı açıklamada, "Gürcistan'da korona virüs enfeksiyonu olan 2 kişi daha iyileşti. Söz konusu hastaların korona virüsü üzerindeki tekrarlanan testleri negatif sonuç vermiştir" dedi. "İyileşen hastalardan biri dün hastaneyi terk etti" diyen Ezugbaya, diğerinin ise bugün taburcu edileceğini ifade etti.

Gürcistan'da ilk korona virüsü vakası 26 Şubat tarihinde görülmüş, ilk korona teşhisi konulanan hastanın iyileştiği açıklanmıştı. - TİFLİS
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Kaynak: İHA

Etiketler : Parlamento, Gürcistan, Politika

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