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Gürcistan'da piyasaya sahte para süren Türk vatandaşı gözaltına alındı

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, bir Türk vatandaşını sahte 500 avroluk banknotları piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına aldığını açıkladı.

01.08.2019 18:18 Gürcistan'da piyasaya sahte para süren Türk vatandaşı gözaltına alındı
Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, bir Türk vatandaşını sahte 500 avroluk banknotları piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına aldığını açıkladı.

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi bugün yaptığı resmi açıklamada, yürütülen operasyonel aramalar ve soruşturma çalışmaları sonucunda piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

Açıklamada, "Soruşturma, sanığın Türkiye'den 3 bin avro değerinde, 6 adet 500 avroluk sahte banknot getirdiğini ve onları Gürcistan'ın Şida-Kartli bölgesinde piyasaya sürmeye çalıştığını ortaya koydu" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından ismi gizli tutulan Türk vatandaşı hakkındaki soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Gürcistan Ceza Kanunu'nun 212'nci maddesinin 1. bölümü kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanan Türk vatandaşı 4 ila 7 yıl arasından hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. - TİFLİS

Gürcistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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