09.07.2019 00:12
Haberler» Güncel» Haber

Gürcistan'da Putin'e hakaret eden gazeteci görevinden uzaklaştırıldı

Gürcistan

Gürcistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hakaret eden Rustavi2 televizyonunun sunucusu Giorgi Gabunia'nın bir süreliğine görevinden alındığı duyuruldu.

Gürcistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hakaret eden Rustavi2 televizyonunun sunucusu Giorgi Gabunia'nın bir süreliğine görevinden alındığı duyuruldu.

Gürcistan'da yayımlanan, Rustavi2 televizyon kanalında 7 Temmuz tarihinde 'PostScriptum' isimli programın sunucusu olan Giorgi Gabunia, canlı yayında Rusça, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfretti. Bunun ardından kanalın önünde gece saatlerinde sunucuya karşı protesto düzenlendi. Daha sonra Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze ve diğer siyasi yetkililer televizyon kanalında küfredilmesine sert tepkiler verdi. Rustavi2 kanalının yönetimi Giorgi Gabuniya'nın iki aylığına görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Gabunia'ya uygulanan kısıtlama, onun kanalda sunucusu olduğu tüm programlara ait olduğu belirtildi.

Akşam saatlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yer alan Rustavi2 kanalının ofisine vatandaşlar tekrar toplanarak, kanalın genel müdürüne seslendi. Protestocular Gabunia'nın istifa etmesi talebinde bulundu. Protestocular, "Git, git, git" şeklinde sloganlar attı. - TİFLİS
Kaynak: İHA
Vladimir Putin, Gürcistan, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:57   "İran, nükleer anlaşmada belirlenen seviyenin üstünde uranyum zenginleştirdi"
00:56   Çukurca'da köyde vurulan anne öldü, oğlu ise ağır yaralandı
00:56   Görenleri kendine hayran bırakan "Sülüklü Göl" keşfedilmeyi bekliyor
00:55   Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "KATİP" heyetini ağırladı
00:52   DHA DIŞ ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BULGARİSTAN BAŞBAKANI BOYKO BORİSOV İLE GÖRÜŞTÜ
00:50   Bursa'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
00:47   ELAZIĞ'DA DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU: 4 GÖZALTI