Gürcistan'da Ramazan Bayramı

Gürcistan Cumhurbaşkanı
Salome Zurabişvili, "Gürcistan'ın, Şii ve Sünni Müslümanların birlikte bayram kutladıkları ülkelerinden birinin olması çok önemlidir. Bugünün dünyasında bu gerçekten dikkat çekicidir. Gürcistan'ın bir hoşgörü ülkesi olması hepimizin başarısıdır." dedi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar Ramazan Bayramı
namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı. Namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycanlılar ile farklı etnik kökenlerden diğer Müslümanlar katıldı.
Bayram namazını kılan Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, namazın ardından tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün bayramdır. Namaz kılmak bugün bitmedi. Bundan sonra da her zaman dua etmeliyiz, namaz kılmalıyız." şeklinde konuştu.
Diğer yandan kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan yüzlerce Müslüman namazını dışarıda yere serdikleri seccadeler üzerinde kıldı. Kalabalıktan dolay caminin karşısındaki sokak tamamen kapandı.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Ramazan mesajı
Cumhurbaşkanı Zurabişvili, bayram namazı başlamadan önce Tiflis Cuma Camisi'ne geldi. Burada ülkesinde yaşayan ve tüm dünyadaki Müslümanlara bayramı kutlayan Zurabişvili, "Bugün Müslümanlar için çok büyük bir bayramdır ve bu bayramı kutlamak amacıyla cumhurbaşkanın onlarla birlikte olması önemlidir. Buraya gelip Müslüman vatandaşlara bayramı kutlamak benim görevim olduğunu düşünüyorum." dedi.
Tiflis'te yaklaşık 155 yıldır Sünni ve Şii'lerin bir arada ibadet etikleri "Çift Mihrablı Cami" olarak bilinen Cuma Camisi'nde konuşan Zurabişvli, "Gürcistan'ın, Şii ve Sünni Müslümanların birlikte bayram kutladıkları ülkelerinden birinin olması çok önemlidir. Bugüünn dünyasında bu gerçekten dikkat çekicidir. Gürcistan'ın bir hoşgörü ülkesi olması hepimizin başarısıdır." sözlerine ekledi.
Namazın ardından AA muhabirine konuşan Tiflis Cuma Camisi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev, Tiflis ve ülkenin diğer bölgelerinde Müslümanların Ramazan Bayramını kutladıklarını ifade etti.
Camiye geldiği için ülkenin Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye teşekkür eden Aliyev, Zurabişvili'nin cami ziyaretinin birlik ve beraberlik mesajın olduğunu vurguladı. .
Kaynak: AA
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