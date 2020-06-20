Gürcistan'da Rusya protestolarının birinci yılında yeni gösteri

Gürcistan'da, geçen yıl 20 Haziran'da 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna bir Rus milletvekilinin başkanlık yapması tepki olarak düzenlenen protestoların birinci yılında Rusya yeniden protesto edildi.

20.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:44
Gürcistan'da, geçen yıl 20 Haziran'da 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna bir Rus milletvekilinin başkanlık yapması tepki olarak düzenlenen protestoların birinci yılında Rusya yeniden protesto edildi.
Başkent Tiflis'te parlamento binasının karşısındaki Şota Rustaveli Caddesi'ni kapatan protestocular, Kovid-19 salgınıyla mücadelesi kapsamında sosyal mesafeyi koruyup maske takarak gösteri yaptı. Protestocular Rusya'nın Gürcistan'ın toprakları olan Abhazya ile Güney Osetya'yı işgal etmeyi sürdürmesine de tepkilerini dile getirdi. Göstericiler, Gürcistan hükümetini Rusya'nın şiddet ve saldırı politikasına karşı etkisiz ve sorumsuz bir siyaset izlemekle ve Rus hükümeti ile iş birliği yapmakla suçladı.
Göstericiler, Tiflis'te bir yıl önce 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlayan gece parlamento binası karşısında emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin ağır yaralanmasından hükümeti sorumlu tuttu.
Tiflis'teki gelişmeler
Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, 20 Haziran 2019'daki 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'ne Rus heyetin katılması ve bir Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasına tepki göstermek için parlamento binası önünde toplanmıştı. Binaya girmeye çalışan göstericilerle polis arasında arbede yaşanmış, emniyet güçleri protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanmıştı.
Protestolar üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze, 21 Haziran'da istifa etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protestolar nedeniyle Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan uçuşlarını askıya alan kararnameyi imzalamıştı.
Hükümet Saakaşvili'yi suçladı
Dönemin Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, protestolardan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi sorumlu tutarak, "Tüm bu gelişmelerin sorumlusu, suçlusu Saakaşvili ve onun agresif gruplarıdır. Onlar vatandaşlarımızın dürüst protestosunu kullanarak anayasamıza saldırmaya çalıştı." ifadesini kullanmıştı. Gürcistan’da Rusya protestolarının birinci yılında yeni gösteri

Kaynak: AA

Etiketler: Gürcistan, Rusya, Güncel, Haber

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