Gürcistan'da Seçimleri Kazanan Salome Zurabişvili, Ülkenin İlk Kadın Cumhurbaşkanı Oldu

Cumhurbaşkanı'nın son kez halk tarafından seçildiği Gürcistan'da, seçimlerin galibi eski Dışişleri Bakanı Salome Zurabişvili oldu. İkinci turda oyların yüzde 59,6'sını alan Zurabişvili ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

OYLARIN YÜZDE 40,4'ÜNÜ ALDI

Seçimin ikinci turuna Salome Zurabişvili ile Grigol Vaşadze katıldı. Vaşadze ise oyların yüzde 40,4'ünü aldı. Zurabişvili resmi sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada "Gürcistan halkının önemli bir prensip kararı aldığını" ve "geçmişi nihai olarak ve kararlı bir şekilde geride bıraktığını" söyledi.

SEÇİMLERE BAĞIMSIZ GİRDİ

Seçime bağımsız aday olarak katılan Zurabişvili, Gürcü Rüyası Partisi tarafından desteklendi.Görevdeki Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ise seçimlerde yeniden aday olmayacağını duyurmuştu

66 yaşındaki Zurabişvili, Gürcistan'ın Fransa Büyükelçisiolarak da görev yaptı.

CUMHURBAŞKANI SON KEZ HALK TARAFINDAN SEÇİLDİ

Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aralık ayı ortasında göreve başlayacak. Gürcistan'da cumhurbaşkanı son kez halk tarafından doğrudan seçildi. Referandumda onaylanan Anayasa reformuna göre cumhurbaşkanı oylaması bundan böyle seçiciler meclisinde yapılacak .Görev süresi altıdan beş yıla indirilen cumhurbaşkanının yetkileri temsil düzeyine indirilecek.