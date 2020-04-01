Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı
Gürcistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında dün itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Tiflis meydan ve sokaklarının boş kaldığı görüldü.
01.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:29
Gürcistan 'da koronavirüs önlemleri kapsamında dün itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Tiflis meydan ve sokaklarının boş kaldığı görüldü. Diğer yandan Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, vaka sayısının 8 artarak 108'e çıktığını kaydetti.
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Kaynak: AA