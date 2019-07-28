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Gürcistan'da trafik kazası: 6 ölü

Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

28.07.2019 14:10 Gürcistan'da trafik kazası: 6 ölü
Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Gürcistan Acil Durumu Yönetimi Hizmeti İdaresinden yapılan açıklamada, Kakheti bölgesine bağlı Telavi ilçesindeki Pşaveli-Omalo otoyolunda bir kamyonun dereye düşmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hayatını kaybedenler arasında bir çocuk olduğu belirtilirken, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Gürcistan, Güncel

Kaynak: AA

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