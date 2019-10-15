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Gürcistan'daki 4.1 büyüklüğündeki deprem Posof'ta hissedildi

GÜRCİSTAN'da, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.10.2019 19:11Gürcistan'daki 4.1 büyüklüğündeki deprem Posof'ta hissedildi

GÜRCİSTAN'da, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bağdadi kenti olan deprem, Ardahan'ın Posof ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.57'de, merkez üssü Gürcistan'ı Bağdadi kenti olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde olan deprem, Bağdadi kentine komşu olan Ardahan'ın Posof ilçesinde de hissedildi.

Öte yandan, Posof ilçesinin Gürcistan sınırındaki Türkgözü köyünde de dün saat 20.50'de 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.



Gürcistan, Ardahan, Deprem, Posof, Güncel

Kaynak: DHA

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