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Gürcistan'dan Abhazya'da sözde seçim düzenlenmesine tepki

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi.

23.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:16
Gürcistan'dan Abhazya'da sözde seçim düzenlenmesine tepki
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Abhazya bölgesini işgal ettiği, bu bölgedeki Gürcülere uygulanan etnik temizlik dolayısıyla yaklaşık 500 bin kişinin mülteci olduğu belirtilerek, "Sözde seçimler, Rusya ve onun işgal rejimi tarafından Abhazya bölgesinde uygulanan etnik temizlik, devam eden işgal ve fiili ilhak sürecini meşrulaştırmak için sonuçsuz bir çabadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Abhazya'da düzenlenen sözde seçimleri dünyanın tanımadığı belirtildi.
Gürcistan'dan tek taraflı bağımızlığını ilan eden Abhazya'da, dün düzenlenen "devlet başkanlığı seçimini" eski milletvekili Aslan Bjania'nın önde götürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Gürcistan, Güncel

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