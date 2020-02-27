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Gürcistan'dan ilk Kovid-19 vakası görülmesi sonrası tır şoförlerine pasaport ibrazı uygulaması

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da, dün ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından, tır şöförleri için ülkeye girişlerde pasaport ibrazı uygulamasına geçildiği bildirildi.

27.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:32Gürcistan'dan ilk Kovid-19 vakası görülmesi sonrası tır şoförlerine pasaport ibrazı uygulaması
'nin sınır komşusu 'da, dün ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından, tır şöförleri için ülkeye girişlerde pasaport ibrazı uygulamasına geçildiği bildirildi.
Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs tehlikesine karşı alınan tedbirler bağlamında, 26.02.2020 tarihi Gürcistan saati 23.30 itibarıyla tır şoförlerinden Gürcistan'a giriş esnasında pasaport ibrazı uygulamasına geçilmiştir. Son 21 gün içerisinde Çin, İran, Güney Kore ve İtalya'ya seyahate dair pasaportlarda vize/kaşe bulunması halinde Gürcistan'a girişe izin verilmemektedir. Koronavirüs önlemleri ile ilgili uygulamalar sürekli güncellenmekte olduğundan değişiklikler olabileceğini de dikkatinize sunarız."
Gürcistan'da dün ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği açıklanmış, ülkenin İran ile karadan ulaşımının kapatıldığı da duyurulmuştu.

Gürcistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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