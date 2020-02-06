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Gürcistan'dan Türkiye'ye Van için taziye mesajı

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle hayatını kaybeden 38 kişi için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

06.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:27Gürcistan'dan Türkiye'ye Van için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, 'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle hayatını kaybeden 38 kişi için 'ye başsağlığı diledi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Van'da yaşanan çığ felaketi sonucunda hayatını kaybeden 38 kişi için, "Türkiye'nin doğusundan gelen çığ haberini büyük bir üzüntüyle karşıladık. Çığda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz. Onlarla dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye başsağlığı diledi. - TİFLİS

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan, Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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